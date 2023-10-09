جدول البلدية المحدث يحدد 6 مخالفات جسيمة تقع على مسؤولية المالك

أ أ

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث حدد 6 مخالفات جسيمة تقع

ضمن نطاق مسؤولية المالك في مخالفات البناء العامة. اضافة اعلان





6 مخالفات جسيمة على مسؤولية المالك





النسخة المحدثة من جدول المخالفات





المهلة التصحيحية للجزاءات



1ـ مخالفة الشروع في البناء بدون رخصة.2ـ مخالفة عدم إزالة الأبنية الخربة والآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغ مالكها.3ـ مخالفة الشروع في الترميم أو الهدم بدون رخصة.4ـ مخالفة إقامة البنى خلافا للمخططات المرخص بها.5ـ مخالفة وجود تجمعات مياه راكدة بالمنازل المهجورة أو المباني تحت الإنشاء.6ـ مخالفة ترك البيارات بدون أغطية واقية.وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت، النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، حيث تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.وروعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.إضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل تسع مجموعات للمخالفات، وهي: (مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية).ة.