جامعة طيبة تفتح باب القبول أمام الطلاب من خارج المملكة

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أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء استقبال طلبات التسجيل والقبول للطلبة الغير سعوديين من خارج المملكة، وذلك عبر منصة "أدرس في السعودية".

وبيّنت الجامعة أن التقديم يبدأ من اليوم، في 43 برنامجاً بـ 8 كليات، داعية إلى الاطلاع على خطوات ومعايير القبول في المنح المجانية والمدفوعة والمزايا التي يتم توفيرها للدارسين. اضافة اعلان

وذلك من خلال الدخول على منصة التسجيل عبر الرابط: studyinsaudi.moe.gov.sa .





الميزة النسبية لجامعة طيبة:





المزايا الممنوحة لطالب المنحة الدولية



1ـ جامعة حكومية معتمدة في عدد من الهيئات الوطنية والدولية.2ـ الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجامعة وفروعها.3ـ مراكز بحثية متقدمة.4ـ تضم أعضاء هيئة تدريس متميزين ذو كفاءة عالية.5ـ إقامة المؤتمرات العلمية والملتقيات.6ـ توفير البيئة المناسبة للابتكار وحاضنات الاعمال.7ـ استخدام احدث الأساليب التعليمية التفاعلية.8ـ حصول الجامعة على نصنيف التايمز للعام 2023م.9ـ برامج اكاديمية معتمدة ومتوائمة للمتطلبات المستقبلية.1ـ مكافاة شهرية للدراسة المجانية.2ـ مكافأة شهرين بدل تجهيز عند قدومة.3ـ مكافأة شهر واحد سنويا بدل كتب ومراجع.4ـ مكافاة ثلاثة اشهر بدل تخرج.5ـ مكافأة امتياز للطلاب المتميزين.6ـ تذكرة سفر مع نهاية كل عام دراسي.