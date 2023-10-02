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صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة جدة تعقد اتفاقية مع "كاوست" لتطوير مواردها في مجال نقل التقنية

جامعة جدة
جامعة جدة
أ أ
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عقدت جامعة جدة اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لتطوير مواردها في إدارة الملكية الفكرية لبراءات الاختراع والتقنيات وبرامج البحث الرائدة.اضافة اعلان


تعزيز الاعتماد على الذات

ويقدم مكتب نقل التقنية في «كاوست» خبرته الكبيرة لتطوير برنامج جامعة جدة الناشئ لنقل التقنية من خلال إستراتيجيات مصممة، لتعزيز الاعتماد على الذات وسد الفجوة بين تطوير الابتكارات وتطبيقها.
يشار إلى أن عملية ترجمة التقنيات من المختبر إلى منتجات ذات تأثير مفيد على المجتمع تتضمن سلسلة من المراحل المعقدة التي يجب اتخاذها لكي تتمكن المؤسسة من توسيع مواردها وقدراتها التسويقية.


جوهر الاتفاقية ومبادرة التعليم

ويشكل ذلك جوهر هذه الاتفاقية بين جامعة جدة و«كاوست»، وهي مبادرة تدعمها وزارة التعليم في المملكة كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030.
وقال مدير نقل التقنية في «كاوست» شون فلانيجان: «يعد تعزيز قدرات نقل التقنية داخل المملكة أمرًا أساسيًا لتنشيط الاقتصاد الوطني،وفقا لـ "عكاظ". 


وضع معيار للتميز

ومن خلال نقل مهاراتنا ومعارفنا في إدارة الملكية الفكرية إلى جامعة جدة، التي تعتبر واحدة من أفضل جامعات المملكة، فإننا نهدف إلى وضع معيار للتميز يمهد الطريق للمؤسسات الأخرى لتحذو حذوه.
وتُمكن هذه الاتفاقية جامعة جدة من الاستفادة من النظام البيئي المتميز للابتكار في «كاوست»، وخبرات هيئة تدريسها وطلبتها، والمنح الدراسية المميزة والابتكارات المتعددة.


تسهيل رسالة جامعة جدة

وتساعد أيضًا على تسهيل رسالة جامعة جدة الرامية لدمج المعرفة الأكاديمية مع تطبيقات العالم الحقيقي من أجل المساهمة في اقتصاد مزدهر ومتنوع للمملكة العربية السعودية.

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