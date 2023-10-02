جامعة جدة تعقد اتفاقية مع "كاوست" لتطوير مواردها في مجال نقل التقنية

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عقدت جامعة جدة اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
(كاوست) لتطوير مواردها في إدارة الملكية الفكرية لبراءات الاختراع والتقنيات وبرامج
البحث الرائدة.
ويقدم مكتب نقل التقنية في «كاوست» خبرته الكبيرة لتطوير برنامج جامعة جدة
الناشئ لنقل التقنية من خلال إستراتيجيات مصممة، لتعزيز الاعتماد على الذات وسد
الفجوة بين تطوير الابتكارات وتطبيقها.
تعزيز الاعتماد على الذات
يشار إلى أن عملية ترجمة التقنيات من المختبر إلى منتجات ذات تأثير مفيد على المجتمع تتضمن سلسلة من المراحل المعقدة التي يجب اتخاذها لكي تتمكن المؤسسة من توسيع مواردها وقدراتها التسويقية.
ويشكل ذلك جوهر هذه الاتفاقية بين جامعة جدة و«كاوست»، وهي مبادرة تدعمها
وزارة التعليم في المملكة كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030.
جوهر الاتفاقية ومبادرة التعليم
وقال مدير نقل التقنية في «كاوست» شون فلانيجان: «يعد تعزيز قدرات نقل التقنية داخل المملكة أمرًا أساسيًا لتنشيط الاقتصاد الوطني،وفقا لـ "عكاظ".
ومن خلال نقل مهاراتنا ومعارفنا في إدارة الملكية الفكرية إلى جامعة جدة،
التي تعتبر واحدة من أفضل جامعات المملكة، فإننا نهدف إلى وضع معيار للتميز يمهد
الطريق للمؤسسات الأخرى لتحذو حذوه.
وضع معيار للتميز
وتُمكن هذه الاتفاقية جامعة جدة من الاستفادة من النظام البيئي المتميز للابتكار في «كاوست»، وخبرات هيئة تدريسها وطلبتها، والمنح الدراسية المميزة والابتكارات المتعددة.