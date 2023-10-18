جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

أ أ
أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
- سكرتير إداري
- مساعد إداري
- مدخل بيانات
- أمين مستودع
- سكرتير طبي
- مساعد طبيب أسنان
- فني تعقيم
- فني مختبر أسنان
- فني أشعة
- أخصائي نظم معلومات صحية
- أخصائي مكافحة العدوى
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.
- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/4/3هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/4/8هـ.