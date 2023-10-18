جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



الشروط العامة:

طريقة التقديم: