الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

جامعة الملك فيصل
جامعة الملك فيصل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


- سكرتير إداري
- مساعد إداري
- مدخل بيانات
- أمين مستودع
- سكرتير طبي
- مساعد طبيب أسنان 
- فني تعقيم
- فني مختبر أسنان
- فني أشعة
- أخصائي نظم معلومات صحية
- أخصائي مكافحة العدوى

الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.
- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

طريقة التقديم:



يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/4/3هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/4/8هـ.

اقرأ أيضا

الدفاع المدني
8:03 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الدفاع المدني على هذه المناطق حتى الإثنين المقبل

وزير الخارجية
7:49 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

WhatsApp Image 2023-10-18 at 7.08.57 PM
7:23 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ماذا تعرف عن زراعة اللوز في عسير والباحة؟

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي
7:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق

اقرأ أيضا

حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تجاوز مدة الاعتراض الأهلية

"التعاون الإسلامي" ترفض بشكل قاطع دعوات تهجير سكان غزة

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة فوراً

حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

الزعاق: نعيش حاليا الفصول الأربعة في يوم واحد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي 11:41 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

لكافة المؤهلات.. المستشفى التخصصي يطرح 149 وظيفة

جامعة الملك عبدالعزيز 8:13 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

الخطوط السعودية 2:54 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

ارامكو روان 1:00 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بادر بالتقديم.. 36 وظيفة في "أرامكو روان" لحملة الثانوية والبكالوريوس

اقرأ أيضا

منصة مساند
5:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

هل تمنع مخالفات المرور إصدار تأشيرة العمالة.. مساند يوضح؟

النقل السعودى - مشروع ربط المدن
5:21 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"هيئة النقل" تكشف معلومات مهمة عن مشروع ربط المدن ببعضها

الخارجيه المملكة ايران
5:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

أخبار السعودية
4:54 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. المملكة ترد على الأعمال العدائية بغزة و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدفاع المدني
8:03 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير من الدفاع المدني على هذه المناطق حتى الإثنين المقبل

سيول المخواة
7:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أمطار غزيرة على الحرث وقلوة.. وسيول في المخواة

سفارة المملكة في لبنان
6:08 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة فوراً

الإسعاف الجوي
6:05 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

حساب المواطن
5:57 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مستفيد يريد حذف حسابه كتابع ورد سريع من حساب المواطن

2023-10-18_18-04-26
5:37 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ضبط كميات من الحلوى على شكل مصابيح تظهر صورا فاضحة بدولة خليجية