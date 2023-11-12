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جامعة الملك فيصل تبدأ التسجيل في البرامج التدريبية المهنية الاحترافية

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جامعة الملك فيصل
أ أ

أعلنت جامعة الملك فيصل، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد"، عن بدء التسجيل في "المستوى المتقدم" من البرامج التدريبية للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية.اضافة اعلان

فترة التسجيل

1- تصميم خبرات التعليم الإلكتروني - تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني.
- من الأحد 12/12/2023حتى السبت 2023/11/25م.
2 - ضبط جودة التعليم الإلكتروني:
- من الأحد 12/11/2023حتى الثلاثاء 12/11/2023م.
3 - بداية الدورات التدريبية:
- تصميم خبرات التعليم الإلكتروني - تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، الأحد 12/5/1445هـ الموافق 26/11/2023م.
4 - ضبط جودة التعليم الإلكتروني:
- الأحد 5/5/1445هـ، الموافق 19/11/2023م.

تطبيق الشهادات الاحترافية المهنية

وبينت أن ذلك يأتي تماشيًا مع قرار مجلس شؤون الجامعات المتضمن حث الجامعات للتوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية المهنية لجميع التخصصات، ولكون جامعة الملك فيصل أول الجامعات الوطنية، تنفيذاً لبرنامج التطوير المهني للطلبة المتوقع تخرجهم. 
ويأتي هذا لتأهيل الطلاب ومساعدتهم في اجتياز متطلبات الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية التي تزيد فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل، فإن عمادة التطوير وضمان الجودة تعلن عن بدء التسجيل في برنامج التطوير المهني للطلبة المؤهلين للحصول على الشهادات المهنية.
وذلك بهدف تحسين جاهزية خريجي الجامعة للدخول بسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم المهنية الاحترافية، وتوفير كل السبل وتسخير كل الإمكانات لطلبتها للاستعداد لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم في الجانب المهني الاحترافي المتخصص.



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