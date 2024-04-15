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جامعة الملك عبدالعزيز تتلقى الموافقة السامية لتشكيل مجلس أمنائها

جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة الملك عبدالعزيز
أ أ
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صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز.
 وشملت الموافقة تجديد عضوية كل من: معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط "رئيساً للمجلس"، ومعالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان "نائباً للرئيس"، والدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل، لمدة ثلاث سنوات.اضافة اعلان

تعيين أعضاءً في مجلس أمناء الجامعة

 كما شملت الموافقة تعيين أعضاءً في مجلس أمناء الجامعة لمدة ثلاث سنوات، وهم: معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والدكتور أحمد بن حامد نقادي، ومعالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، والدكتور غسان بن أحمد السليمان، والدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، والدكتور عادل بن محمد أبو زناده، والدكتور أمين بن يوسف نعمان.
 ورفع الدكتور مشاط، الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة - حفظها الله - على الثقة التي حظي بها المجلس، مؤكداً حرص المجلس وأعضائه على تحقيق التطلعات والطموحات.
وينص نظام الجامعات على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة.

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