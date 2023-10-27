جامعة الملك خالد تسجل مراكز متقدمة في تصنيف التايمز للتخصصات العلمية

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حققت جامعة الملك خالد، مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات العلمية للعام 2024.





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المركز الـ 501 عالميًّا



وفيما يلي التخصصات التي أحرزت فيها الجامعة مراكز متقدمة:الهندسة - المركز (201 - 250 عالميًا)العلوم الفيزيائية - - المركز (251 - 300 عالميًا)التربية - المركز (401 - 500عالميًا)علوم الحاسب- المركز (401 - 500عالميًا)علوم الحياة -المركز (501 - 600 عالميًا)العلوم الاجتماعية المركز (501 - 600 عالميًا)التخصصات الطبية والصحية المركز (601 - 800 عالميًا)وحصلت جامعة الملك خالد على المركز الـ 501 عالميًّا، في تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2024.وسجلت الجامعة بذلك تقدمًا 300 مركز عن العام السابق، وحققت المركز السادس محليًّا.كما حصلت الجامعة على المركز 117 عالميًّا في ذات التصنيف ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في مجال البُعد الدولي.