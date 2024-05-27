جامعة المؤسس تلزم الطلاب بالزي السعودي

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أكدت جامعة الملك عبدالعزيز على وجوب التزام طلبة الجامعة بالزي السعودي، وذلك التزاماً بالتوجيهات الرسمية.



الالتزام بالزي السعودي في جامعة المؤسس:

وشددت الجامعة على إلزام طلبة الجامعات الحكومية بالزي السعودي، عدا طلبة التخصصات التي تتطلب زياً موحداً غير الزي السعودي.وأوضحت الجامعة في بيانها ضرورة التزام جميع الطلاب بارتداء الزي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة داخل الحرم الجامعي والقاعات الدراسية أمر ضروري.وأضافت أن ذلك سيكون عند مراجعة مقرات الجامعة وفروعها، مع مراعاة أن هذا الزي يعكس الهوية الوطنية والثقافية للمملكة.