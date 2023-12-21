الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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جامعة القصيم الأولى على قطاع التعليم والتدريب في قياس التحول الرقمي 2023

جامعة القصيم
تكريم جامعة القصيم بمناسبة حصولها على المركز الأول على قطاع التعليم والتدريب
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تسلم معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود في ملتقى الحكومة الرقمية بمدينة الرياض، تكريم الجامعة بمناسبة حصولها على المركز الأول على قطاع التعليم والتدريب للعام الثاني على التوالي.اضافة اعلان

جامعة القصيم تحقق الإبداع في قياس التحول الرقمي 2023

وحققت الجامعة مرحلة «الإبداع» لقياس التحول الرقمي الحكومي لعام 2023، وذلك لمواكبتها التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة

حصلت الجامعة، أمس الأربعاء، كذلك على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية NORA  للجهات الحكومية المتميزة من هيئة الحكومة الرقمية، وذلك نظير تميزها في تطبيق معايير البنية المؤسسية المسهمة في تسريع عملية التحول الرقمي.

الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية

 وجاءت الجامعة ضمن أفضل الجهات الحكومية الأعلى أداءً في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي 2023

مذكرة تفاهم

 وشهد معالي رئيس الجامعة خلال الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وهيئة الحكومة الرقمية، وقعها وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، و نائب محافظ الهيئة للاستثمار والتميز الحكومي والدكتور عبدالله الفيفي، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وإعداد برامج أكاديمية متخصصة.

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