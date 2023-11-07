جامعة الطائف تلغي فترة الدراسة المسائية

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أعلنت جامعة الطائف إلغاء فترة الدراسة المسائية، اليوم الثلاثاء، على ضوء تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس. اضافة اعلان

وقررت الجامعة تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 بدءًا من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في مقر الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

وأشارت عبر حسابها في منصة "إكس"، إلى أن ذلك يأتي "بناءً على استمرار الحالة المطرية وما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية".



