جامعة الطائف تقرر تعليق الدراسة المسائية بسبب التقلبات الجوية

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أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. اضافة اعلان





تعليق الدراسة المسائية بجامعة الطائف



أمطار رعدية وجريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأكد في بيان لها قالت فيه: " تقرر تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد"، بالحوية وكافة الفروع الأخرى".في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.