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جامعة الطائف تقرر تعليق الدراسة المسائية بسبب التقلبات الجوية

جامعة الطائف
جامعة الطائف
أ أ

أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع الأخرى.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.اضافة اعلان

تعليق الدراسة المسائية بجامعة الطائف

وأكد في بيان لها قالت فيه: " تقرر تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بدءً من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد"،  بالحوية وكافة الفروع الأخرى".

أمطار رعدية وجريان السيول

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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