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جامعة الطائف تعلن عن أرقام المرشحين لدخول المقابلات الشخصية

جامعة الطائف
جامعة الطائف
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أعلنت جامعة الطائف عن أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية للوظائف الأكاديمية (أستاذ مساعد/ محاضر) بنظام العقود (دوام كامل) التي سبق أن تم الإعلان عنها بتاريخ (1445/4/29هـ)  الموافق (13/نوفمبر/2023م)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات السابقة:


- الإعلام.
- علوم الرياضة - الجمباز.
- قانون.
- تغذية وعلوم الأغذية.
- هندسة صناعية هندسة الأنظمة.
- هندسة معمارية أو أحد فروعها.
- هندسة الحاسبات والاتصالات والشبكات.
- التصميم الداخلي أو احد فروعه.
- الكيمياء الحيوية.
- علم وظائف الأعضاء.
- نساء وولادة.
- تشريح.
- تشريح أنسجة الفم.
- أشعة الفم والوجه والفكين.
- العقاقير.
- ميكانيكا حيوية.
- أشعة تشخيصية.
- التمريض أو أحد فروعه.
- تسويق إلكتروني.
- تسويق سياحي.
- ذكاء الاعمال.
- إدارة مشروع نظم المعلومات.
- تأمين إكتواري.
- تأمين عام.
- هندسة حاسب.
- علوم حاسب.
- لغة إنجليزية.
- محاسبة.

رابط الاستعلام:

يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي : اضغط هنا

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