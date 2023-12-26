جامعة الطائف تعلن عن أرقام المرشحين لدخول المقابلات الشخصية

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أعلنت جامعة الطائف عن أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية للوظائف الأكاديمية (أستاذ مساعد/ محاضر) بنظام العقود (دوام كامل) التي سبق أن تم الإعلان عنها بتاريخ (1445/4/29هـ) الموافق (13/نوفمبر/2023م)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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