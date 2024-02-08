جامعة الطائف تسترد بدلات جامعية صُرفت قبل 14 عامًا بدون وجه حق

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منح وكيل جامعة الطائف، الدكتور إبراهيم القرني، المعنيين بقرار رد بدلات التعليم الجامعة المنصرفة قبل 14 عامًا بدون وجه حق 30 يومًا لقبول الحسم من رواتبهم، أو إثبات صحة استلام المبالغ.





استرداد بدلات تعليم جامعي بعد صرفها بـ 14 عامًا



ملاحظات الديوان العام للمحاسبة كشفت حقيقة البدلات



أعضاء هيئة التدريس يطلعون على المبالغ المحسومة



نص المادة 13 من نظام إيرادات الدولة



ووجه في قرار عاجل، بسرعة إنشاء (منصة العهد والالتزامات المالية) على موقع الجامعة الإلكتروني بعد فحص وتقييم إجراءات الصرف لبدل التعليم الجامعي بالجامعة عن الأعوام المالية (1432/‏‏‏‏1431هـ) حتى (1439/‏‏‏‏1440هـ) وحصر المبالغ المصروفة.جاء ذلك استنادًا إلى ما ورد للجامعة من ملاحظات من الديوان العام للمحاسبة، بشأن نتائج فحص إجراءات الصرف لبدل التعليم الجامعي بالجامعة، إذ قامت الجامعة بمراجعة الأنصبة التدريسية، والدرجات العلمية، والتكاليف الإدارية، وفقًا لـ"عكاظ".وأمر الدكتور القرني، باطلاع أعضاء هيئة التدريس على المبالغ المحسومة، لبدل التعليم الجامعي للأعوام المذكورة، وفي حال وجود اعتراض يمكن للعضو تقديم اعتراضه مع إرفاق ما يثبت عبر النظام الآلي للمنصة.ويتم فحص ومراجعة الاعتراضات بواسطة فريق عمل مختص، وفي حال عدم دخول عضو هيئة التدريس على المنصة وعدم الاعتراض خلال (30) يومًا من تاريخه؛ سيتم تنفيذ قرار الحسم، دون الرجوع إليه.وذلك، استنادًا على المادة الثالثة عشرة من نظام إيرادات الدولة الصادر في 18/‏11/‏1431هـ، واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري في 24/‏2/‏1439هـ.وتنص المادة على "كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيًا بوجوب تأديته خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار".