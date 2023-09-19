جامعة الطائف تحقق المركز الثاني عالمياً بمجال الاستشهاد العلمي للبحث الواحد

أ أ

حققت جامعة الطائف المركز الثاني محليًا لعام 2022م؛ في الاستشهاد العلمي للبحث الواحد عالميًا، لتكون ضمن الجامعات السعودية الأعلى في النشر العلمي للأبحاث وذلك بحسب إحصائية شبكة العلوم العالمية Web of Science. اضافة اعلان





جودة المخرج البحثي



إنجاز يتجدد



وأفادت الجامعة بأن الاستشهاد العلمي للأوراق العلمية المنشورة؛ هو المحك الأساسي المعتمد دوليًا للحُكم على جودة المخرَج البحثي وتصنيف أبحاث الجامعة من بين المنشورات العلمية ذات التخصص.حيث تسعى المجلات العلمية المرموقة لنشر البحوث ذات الجودة العالية من ناشرين متميزين متخصصين وذلك لرفع تصنيفها العالمي بين دوريات التخصص الواحد.وأشارت إلى أن الإنجاز الذي حققته باحتلالها المرتبة الثانية بين الجامعات السعودية من حيث الاستشهاد العلمي للورقة البحثية الواحدة عالميا للعام ٢٠٢٢م، أثبت جليًا بما لا يدع مجالًا للشك جودة المخرج البحثي للجامعة خلال العامين السابقين على شبكة العلوم العالمية Web of Science، التي بذاتها تعتمد على أعلى معايير الجودة في قبول ونشر الأبحاث العلمية مما جعلها المنصة الأكثر موثوقية عالميًا.