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جامعة الجوف تعلن إيداع مكافآت شهر يناير في حسابات الطلاب

جامعة الجوف
جامعة الجوف
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أعلنت عماة القبول والتسجيل بجامعة الجوف إيداع مكافآت شهر يناير الحالي في حسابات الطلاب والطالبات.
جاء ذلك على صفحة العمادة الرسمية في "إكس"، وأوضحت للطلاب أن طريقة معرفة حالة الصرف الدخول على حسابكم على البوابة الإلكترونية.اضافة اعلان

كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة

وكانت جامعة الجوف قد أقامت مؤخرا الملتقى الختامي للمرحلة الأولى من كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة خلال العام 2021م حتى 2023م.
وأقيم الملتقى على مدى يومين وشهد 5 جلسات حوارية استعرضت نتائج الدراسات المحورية التي أجراها الكرسي لدعم التنمية المستدامة في منطقة الجوف.

5 ورش تدريببية في مجالات تنموية مختلفة

وشهد الملتقى إقامة 5 ورش تدريبية في مجالات تنموية مختلفة، ضمن جهود الكرسي لتعزيز وتنمية القدرات البشرية في المنطقة.
وفي نهاية الملتقى أقيم الحفل الختامي لأعماله بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، وعدد من مدراء ورؤساء الجهات الحكومية في المنطقة، وحضور قيادات الجامعة ومنسوبيها وطلبتها

تحقيق مستهدفات الكرسي لجميع مناشط الجامعة

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع, دعم واهتمام سمو أمير المنطقة التي أسهمت في تحقيق مستهدفات الكرسي، امتدادًا لدعمه لجميع مناشط الجامعة
 وفي نهاية اللقاء كُرمت إمارة منطقة الجوف والباحثين والمشاركين في الملتقى، نظير جهودهم في مشاريع الكرسي.

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