جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفتح التقديم على 3 برامج أكاديمية

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حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الاثنين المقبل، موعدًا لاستقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا في برامج الدكتوراه والماجستير والزمالات الطبية للعام الجامعي 1446 هـ برسوم دراسية، ويستمر حتى الـ 11 من يناير 2024م. اضافة اعلان





التقديم يوم الاثنين على موقع الجامعة الإلكتروني



دبلوم تعليم اللغة العربية للنطاقين بغيرها

