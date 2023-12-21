جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفتح التقديم على 3 برامج أكاديمية

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عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الاثنين المقبل، موعدًا
لاستقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا في برامج الدكتوراه والماجستير
والزمالات الطبية للعام الجامعي 1446 هـ برسوم دراسية، ويستمر حتى الـ 11 من يناير
2024م.
التقديم يوم الاثنين على موقع الجامعة الإلكتروني وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور سعد
السعدي، أن التقديم سوف يكون متاحاً يوم الاثنين القادم على هذا الرابط (اضغط هنا)، من موقع الجامعة
الإلكتروني في أيقونة عمادة الدراسات العليا.
دبلوم تعليم اللغة العربية للنطاقين بغيرهايأتي
هذا في وقت دشّن فيه رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله
الربيش، دبلوم تعليم اللغة العربية للنطاقين بغيرها.
وبين أن ذلك يأتي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.