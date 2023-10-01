جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد موعد إجراء المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية المعلن عنها في 14 من شهر صفر الماضي.
طفيل اليوسف وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أن المقابلات ستكون في مبنى العمادات المساندة ( D3 ) وذلك يوم الخميس المقبل، ودعا المتقدمين للتأكد من موعد المقابلة الشخصية ومقرها حسب البيان المرفق رابط موقع الجامعة الإلكتروني من: هنــــا
وبين أن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحاً نهائياً وتأكيد ضرورة إحضار الهوية الوطنية والحضور قبل الوقت المحدد بنصف ساعة ، متمنيًا التوفيق للجميع .