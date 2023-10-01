جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد موعد إجراء المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية المعلن عنها في 14 من شهر صفر الماضي. اضافة اعلان





طفيل اليوسف

