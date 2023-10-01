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صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد موعد إجراء المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
أ أ
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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية المعلن عنها في 14 من شهر صفر الماضي.اضافة اعلان

طفيل اليوسف

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أن المقابلات ستكون في مبنى العمادات المساندة ( D3 ) وذلك يوم الخميس المقبل، ودعا المتقدمين للتأكد من موعد المقابلة الشخصية ومقرها حسب البيان المرفق رابط موقع الجامعة الإلكتروني من: هنــــا
وبين أن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحاً نهائياً وتأكيد ضرورة إحضار الهوية الوطنية والحضور قبل الوقت المحدد بنصف ساعة ، متمنيًا التوفيق للجميع .

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