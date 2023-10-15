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جامعة الأمير محمد بن فهد تستحدث تخصصات جديدة في درجة الماجستير

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جامعة الأمير محمد بن فهد
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استحدثت جامعة الأمير محمد بن فهد تخصصات نوعية جديدة في مرحلة الماجستير، ضمن سعيها للتطوير العلمي ومواكبة لمتطلبات التنمية الوطنية وتلبية لاحتياجات سوق العمل وتحقيقًا لرغبات الطلاب والطالبات في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة.اضافة اعلان

التخصصات:


وقال رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، إن هذه التخصصات تضمنت برامج ماجستير "العلوم في الهندسة الإدارية"، و " العلوم في هندسة الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال"، ‏لتنظم هذه التخصصات لقائمة التخصصات التي أعلنت عنها الجامعة مؤخراً وهي درجات الماجستير "الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، التصميم الداخلي.

وأضاف: هذا بالإضافة إلى وجود الهندسة الميكانيكية"، وفي درجات البكالوريوس "الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التسويق والإعلام الرقمي".

نبذة عن المنتج:

في وقت سابق، أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في مركز التعليم المستمر، عن إطلاق التدريب المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير مهارات الموظفين السعوديين الإدارية والقيادية.

آلية دعم تمكن من إطلاق برامج تدريبية في المهارات العامة والمهارات التخصصية المهنية بالشراكة مع الجهات التدريبية المرخصة من الجهات المعنية، وموجهة للباحثين عن عمل والموظفين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك بهدف رفع مهارات الفئات المستهدفة وزيادة استقرارهم على رأس العمل، من خلال تقليل الفجوة ما بين المهارات المطلوبة في الوظيفة ومهارات الموظف.

الشروط المطلوبة:


- سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن ١٨ سنة.
- أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل ( طاقات).
- أن يكون باحثاً عن عمل، أو أن يكون موظفاً على رأس العمل في القطاع الخاص (حسب بيانات التأمينات الاجتماعية)
- ألا يكون موظفاً حكومياً نشطاً حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
- ألا يكون قد سبق له وأن استفاد من هذا البرنامج وفق آلية دعم البرنامج.
- لا تتأثر أهلية الفرد المستفيد من البرنامج من دعم الصندوق في برامج أخرى.

التقديم على المنتج


وأشارت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أنه يمكن التقديم على منتج مهارات التدريبي، من خلال الموقع الرسمي للجامعة.


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