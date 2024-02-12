جامعة الأمير سلطان تعلن عن موعد إجازة شهر رمضان

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أعلنت جامعة الأمير
سلطان ان إجازة الطلاب والطالبات لشهر رمضان المبارك لهذا العام ستبدأ بتاريخ ١
رمضان ١٤٤٥هـ على أن يتم استئناف الدراسة مجددًا بعد إجازة عيد الفطر المبارك
بتاريخ ٦ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤م.
تعويض المحاضرات
وفقًا لكل تخصص:وأضافت الجامعة
عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" وسوف تعمل
الكليات الأكاديمية على تعويض المحاضرات وفقًا لطبيعة كل تخصص بعد إجازة عيد الفطر
المبارك، وكل عام وأنتم بخير".
ذكرى تأسيس الدولة السعودية:وتحتفل المملكة للعام الثالث على التوالي، في 22 من فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى تأسيسها في عام 1727، اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة.
وفي 27 من يناير 2022، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بأن يكون يوم 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.
ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقًا للمعطيات التاريخية التي حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.