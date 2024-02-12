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جامعة الأمير سلطان تعلن عن موعد إجازة شهر رمضان

جامعة الأمير سلطان
جامعة الأمير سلطان
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أعلنت جامعة الأمير سلطان ان إجازة الطلاب والطالبات لشهر رمضان المبارك لهذا العام ستبدأ بتاريخ ١ رمضان ١٤٤٥هـ على أن يتم استئناف الدراسة مجددًا بعد إجازة عيد الفطر المبارك بتاريخ ٦ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤م.اضافة اعلان

تعويض المحاضرات وفقًا لكل تخصص:

وأضافت الجامعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" وسوف تعمل الكليات الأكاديمية على تعويض المحاضرات وفقًا لطبيعة كل تخصص بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

ذكرى تأسيس الدولة السعودية:

وتحتفل المملكة للعام الثالث على التوالي، في 22 من فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى تأسيسها في عام 1727، اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة.
وفي 27 من يناير 2022، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بأن يكون يوم 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.
ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقًا للمعطيات التاريخية التي حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.

أمر ملكي:

وجاء في نص الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، في 22 فبراير من كل عام يأتي "اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها".

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