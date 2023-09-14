جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تفتح أبـوابـها للطلاب الدوليين

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن فـتـح أبـوابـها للطلاب الدوليين للدراسة بالجامعة.

وأتاحت الجامعة تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة من خلال الكود الذي نشرته عبر حسابها في منصة "إكس". اضافة اعلان





تـفـتـح أبـوابـها للطلاب الدوليين للدراسة

في الجامعة .



" #ادرس_في_السعودية " #جامعة_الأمير_سطام_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/ix6cnrXZD3 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيزتـفـتـح أبـوابـها للطلاب الدوليين للدراسةفي الجامعة . September 14, 2023

جامعة الأمير سطام



تعديل اسم الجامعة



وتقع جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، في مدينة السيح بمحافظة الخرج وتخضع لإشراف وزارة التعليم.وتأسست بموجب مرسوم ملكي عام 1430 هـ الموافق 2009 بتحويل فرع جامعة الملك سعود بالخرج إلى جامعة مستقلة تدعى جامعة الخرج، وانضمام جميع الكليات في الخرج والدلم ووادي الدواسر وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل إلى الجامعة. بعد ذلك تغير مسمى الجامعة مرتين وهي كالتالي:وتم تعديل اسم الجامعة بموجب مرسوم ملكي إلى جامعة سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 23-10-1432هـ.في 10 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 1 مارس 2015 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بتغيير اسم الجامعة من جامعة سلمان بن عبدالعزيز إلى جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.