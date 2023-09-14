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جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تفتح أبـوابـها للطلاب الدوليين

طلاب الجامعات
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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن فـتـح أبـوابـها للطلاب الدوليين للدراسة بالجامعة. 
وأتاحت الجامعة تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة من خلال الكود الذي نشرته عبر حسابها في منصة "إكس".اضافة اعلان


جامعة الأمير سطام 

وتقع جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، في مدينة السيح بمحافظة الخرج وتخضع لإشراف وزارة التعليم. 
وتأسست بموجب مرسوم ملكي عام 1430 هـ الموافق 2009 بتحويل فرع جامعة الملك سعود بالخرج إلى جامعة مستقلة تدعى جامعة الخرج، وانضمام جميع الكليات في الخرج والدلم ووادي الدواسر وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل إلى الجامعة. بعد ذلك تغير مسمى الجامعة مرتين وهي كالتالي:

تعديل اسم الجامعة

وتم تعديل اسم الجامعة بموجب مرسوم ملكي إلى جامعة سلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 23-10-1432هـ. 
في 10 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 1 مارس 2015 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بتغيير اسم الجامعة من جامعة سلمان بن عبدالعزيز إلى جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

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