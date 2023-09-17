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جامعات المملكة تفتح أبوابها للطلاب الدوليين في مختلف التخصصات

جامعة الملك سعود
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أعلنت الجامعات السعودية فتح أبوابها لاستقبال الطلاب الدوليين المتميزين من جميع أنحاء العالم للالتحاق بالبرامج والتخصصات المختلفة عبر منصة "ادرس في السعودية" بعد أن حققت غالبية الجامعات المعايير المطلوبة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.اضافة اعلان

التعليم العالي

وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بالتعليم العالي من أجل مواكبة رؤية 2030 وبرناج تنمية القدرات البشرية، وفق صحيفة المدينة.
وتتميز الدراسة في الجامعات السعودية بـ 4 مزايا هي التقدم العلمي والبحث العلمي والرعاية المتميزة والثقافة الغنية والمنوعة.
كما تقوم الدراسة في السعودية على المنح المجانية والجزئية والمدفوعة.

مزايا الدراسة في المملكة


العديد من الجامعات تقع ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.

تمتلك الجامعات مراكز بحثية متقدمة.

تقدم المملكة رعاية متميزة للطلبة الدوليين.

يدرس في الجامعات السعودية طلبة من 170 دولة حول العالم.

100 ألف خريج دولي.

أنواع الدراسة


-منح مجانية.. يحصل فيها الطالب على كامل المزايا مع إعفاء كامل من أي التزام مالي.

-منح جزئية.. يحصل فيها الطالب على كامل المزايا مع إعفاء من بعض الرسوم المالية.

-دراسة مدفوعة.. تكون الدراسة برسوم مالية وفق متطلبات الدراسة وقواعد الجامعة.

شروط الحصول على التأشيرة التعليمية


-أن يبلغ المتقدم (16) عاماً فأكثر.

-تقديم جواز سفر ساري المفعول على أن لا تقل مدة سريانه عن 6 أشهر.

-الحصول على قبول من مؤسسة تعليم مرخصة ومعتمدة في المملكة.

-إثبات القدرة المالية على تغطية رسوم الدراسة والمعيشة أو تقديم ضمان مالي.

-الموافقة الخطية للوصي ومرافقيه لحامل التأشيرة، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً.

-تقديم تقرير طبي يبين السلامة من الأمراض المعدية.

-تقديم وثيقة التأمين الطبي لحامل التأشيرة ومرافقيه.

-إثبات إجادته للتحدث بلغة الدراسة.

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