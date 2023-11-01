جائزة دولية.. "الزكاة" ضمن أفضل 3 مكاتب إدارة مشاريع في العالم

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حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع (PMO) ثلاثة جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع (Global Summit 2023) المقامة بمدينة أتالانتا في ولاية جورجيا الأمريكية. اضافة اعلان





أفضل ثلاثة مكاتب في العالم





الجوانب الفنية والإدارية





دعم حوكمة منظومة العمل





جائزة أفضل قائد صاعد





حفل كبير في "أتالانتا"



وتتمثل الجائزة الأولى بحصول مكتب إدارة المشاريع في الهيئة على تصنيف ضمن أفضل ثلاثة مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم للعام 2023م (World PMO of the year).وتُمنح الجائزة للجهات التي تُظهر تفوقًا في القدرات التنظيمية لإدارة المشاريع، وبناءً على ما تضيفه مكاتب إدارة المشاريع من قيمة مؤسسية في دعم نجاح تنفيذ الاستراتيجيات.وجاء اختيار مكتب إدارة المشاريع في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظير جهوده في العمل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية.ودأب مكتب إدارة المشاريع منذ إنشائه على تفعيل دوره في تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع التحولية، وتبني منهجية معهد إدارة المشاريع العالمي.للتأكد من العمل وفق أفضل الممارسات وعلى مستوى عالٍ من التميز ودعم حوكمة منظومة العمل بفعالية، ومتابعة مشاريع الهيئة بما أسهم في نجاحها بشكل لافت.إضافةً إلى العمل على التطوير والتحسين المستمر في متابعة المشاريع ومراقبة أدائها والتأكد من تجاوز التحديات وتعظيم نقاط القوة واستمراريتها.وحقق المهندس ماهر الجهني مدير إدارة عمليات مكتب إدارة المشاريع بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك جائزتين فرديتين خلال الحفل؛ حيث حصل على جائزة أفضل قائد صاعد (Rising Leader) على مستوى العالم للعام 2023م.وهي الجائزة التي يمنحها المعهد سنويًا لأحد القادة المحترفين من الشباب، إلى جانب حصوله على جائزة القائد المؤثر (Impact Leader) ضمن مجموعة من سبعة قادة جرى اختيارهم.وجرى تكريم فريق الهيئة في حفل كبير بمدينة أتالانتا في ولاية جورجيا الأمريكية من قبل المعهد الذي يُعد الجهة غير الربحية الرائدة عالميًا في العضوية المهنية بمجال إدارة المشاريع.