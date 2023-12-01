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صحيفة تواصل الالكترونية

تيليجرام تتيح تحويل الصوت إلى نص لجميع المستخدمين

تليجرام
تيليجرام
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جلبت تيليجرام هذا الأسبوع مجموعة من المزايا الجديدة إلى تطبيقها للمراسلة لنظامي أندرويد و iOS، ومنها طرق سهلة من أجل العثور على قنوات للانضمام إليها ومنح مستخدميها الذين لا يدفعون إمكانية الوصول إلى ميزة النسخ الصوتي.اضافة اعلان

النسخ الصوتي


وأوضحت المنصة أنها أتاحت ميزة النسخ الصوتي – أي تحويل الصوت إلى نص – في التحديث الجديد للتطبيق بدلًا من إبقائها مقيدة باشتراك بقيمة 5 دولارات شهريًا عبر Telegram Premium، مما يسمح لأي شخص بنسخ الرسائل الصوتية والمرئية، أو ترجمة الصوت إلى لغة أخرى.
ويتمتع مشتركو Premium Telegram بوصول غير محدود إلى ميزة النسخ الصوتي، في حين يحصل المستخدمون المجانيون على إمكانية النسخ الصوتي لرسالتين في الأسبوع فقط.
وتفيد هذه الميزة في المواقف التي تحتاج فيها إلى إبقاء يديك حرتين، وتشير المنصة إلى أنها تطرح ميزة النسخ الصوتي تدريجيًا، وقد لا تكون متاحة في كل مكان على الفور.
وتقدم تيليجرام أيضًا ميزة القنوات المماثلة، التي توفر قائمة بالقنوات العامة الأخرى التي قد تكون ذات أهمية عندما ينضم المستخدمون إلى قناة جديدة.

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