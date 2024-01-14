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صحيفة تواصل الالكترونية

"توكلنا" يكشف عن أهم مزايا خدمة "واكب"

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توكلنا
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كشف تطبيق "توكلنا" عن طريقة يمكن من خلالها استعراض المنشورات وتفضيلها وقراءتها وهي خدمة "واكب",

تفعيل الإشعارات:اضافة اعلان


وأوضح أنه باستخدام "واكب" يمكن تفعيل الإشعارات للأخبار الجديدة ومتابعة كل الأحداث أولا بأول.

في سياق متصل، تقرر اعتماد مبادرة خدمة تراسل في تطبيق (توكلنا)، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قناة رسمية لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأفراد.

اعتماد "توكلنا" قناة رسمية للتواصل مع الأفراد

وجاءت التوجيهات بذلك على اعتبار أنها أحد الأنظمة الآلية الحكومية والوسائل الإلكترونية، التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها في التواصل مع الأفراد وتلقي الرسائل والتبليغات فيها، وفقا لمصادر "عكاظ".

وتضمنت التوجيهات، أن يترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى، وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.

وطالبت بمراعاة استخدام هويات الأفراد الرقمية المعتمدة من وزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها النظامية عن هويات الأفراد؛ لغرض تقديم الخدمة على النحو المطلوب والموثوق.

إبرام اتفاقية بين الجهة الحكومية و"سدايا"

ونص القرار على أن تبرم اتفاقية مستوى خدمة بين الجهة الحكومية الراغبة بالاستفادة من الخدمة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لضمان جودة تقديم الخدمة وتحقيق متطلبات تقديمها.

واشترط القرار أخذ موافقة الفرد الصريحة على التواصل معه من خلال هذه الخدمة وتلقي الرسائل والتبليغات فيها، مع منح الفرد حق الرجوع، في أي وقت، عن الموافقة التي سبق أن أبداها.

"توكلنا" مع بدائل أخرى للتواصل مع الأفراد

وشدد على ألا تعتمد الجهات الحكومية على هذه الخدمة -عند اختيار الاستفادة منها وبعد موافقة الفرد على النحو المذكور- اعتماداً كلياً في التواصل مع الأفراد وإيصال الرسائل والتبليغات من خلالها.



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