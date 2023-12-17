توكلنا يتيح معرفة أقرب موقع صيدلية لك عبر خدمة "وصفتي"

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أكد تطبيق توكلنا، أنه يمكن من خلال تطبيق توكلنا خدمات، معرفة أقرب موقع صيدلية لك من خدمة وصفتي والحصول على أدويتك في الوقت المحدد.
وأوضح تطبيق توكلنا أن خدمة وصفتي تمكنك من استعراض الوصفات الطبية واستلام الأدوية من أقرب صيدلية لتحديد موقع أقرب صيدلية:
خدمة وصفتي وخطوات استعراض الوصفات الطبية
- اختر خدمة وصفتي من أيقونة استكشف في الخدمات
- اضغط على (استعراض الوصفات الطبية)
- اختر النقاط الثلاث في الأعلى لمعرفة أقرب صيدلية
وفي وقت سابق، أتاح تطبيق توكلنا إمكانية التبرع بالأعضاء، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
التبرع بالأعضاء عبر توكلنا:
ونشر التطبيق على حسابه في منصة "إكس" آلية التقديم على خدمة التبرع بالأعضاء والتي جاءت كالتالي:
1-انتقل إلى أيقونة الخدمات.
2- اختر تصنيف الصحة.
3- اختر خدمة التبرع بالأعضاء.
4- من صفحة خدمة التبرع بالأعضاء اختر "تبرع الآن".
5- ابدأ في استكمال بياناتك وتعبئة النموذج.
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