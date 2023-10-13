توقعات عالمية بارتفاع الأجور في المملكة أكثر من 3%

توقعت شركة كوبر فيتش للاستشارات ارتفاع الرواتب في المملكة بنسبة تزيد
قليلا عن 3% خلال العام الحالي 2023م، مشيرة إلى استمرار التطوير والتنويع في
الاقتصاد السعودي.
وقالت إن قطاع السيارات الكهربائية يعد مثالا رئيسا، مع الثقة في استمرار نمو السوق عالميا، حيث من المقرر أن تصبح المملكة موطنا لاثنين من أكبر مرافق تصنيع السيارات الكهربائية.
وأضافت بأنه بناء على اتجاهات التوظيف التي شوهدت في السوق، إضافة إلى
الاستجابات للاستبيان المستخدم، تتوقع أن ترتفع الرواتب في المملكة بنسبة تزيد
قليلا عن 3% في عام 2023.
اتجاهات التوظيف في السوق
وأشارت إلى أنه لا يعتمد هذا الرقم فقط على البيانات التي جمعتها الشركة من خلال المسح الذي أجرته ولكن أيضا على اتجاهات التوظيف الأوسع التي شهدها السوق خلال العام الماضي.
وأظهر التقرير أن 77% من الآراء المستطلعة آراؤهم قالوا إما أنهم حصلوا على
زيادة في الأجر في 2022م أو لم يطرأ تغيير على أجرهم الشهري.
77% من العينة ارتفعت أجورهم في 2022
وبينت 8% من هذه المنظمات أنها منحت زيادة في الأجور تزيد عن 10%، كمثال الشركات العاملة في قطاعات السيارات والبناء والاستشارات والخدمات المالية، وإدارة الاستثمار، والخدمات اللوجستية.
ولضمان أعلى دقة ممكنة للمعلومات المتعلقة بالمكافآت لهذا العام، استطلعت
شركة Cooper Fitch آراء كبار
المسؤولين في الشركات عبر قطاعات متعددة.
كبار المسؤولين في الشركات
وكانت النسبة الأكبر من المستطلعين 28% المديرين، يليهم المهنيون العاملون في مجال الموارد البشرية 22% وكان (40%) من المديرين والمهنيين.