توقعات عالمية بارتفاع الأجور في المملكة أكثر من 3%

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توقعت شركة كوبر فيتش للاستشارات ارتفاع الرواتب في المملكة بنسبة تزيد قليلا عن 3% خلال العام الحالي 2023م، مشيرة إلى استمرار التطوير والتنويع في الاقتصاد السعودي. اضافة اعلان

وقالت إن قطاع السيارات الكهربائية يعد مثالا رئيسا، مع الثقة في استمرار نمو السوق عالميا، حيث من المقرر أن تصبح المملكة موطنا لاثنين من أكبر مرافق تصنيع السيارات الكهربائية.





اتجاهات التوظيف في السوق





77% من العينة ارتفعت أجورهم في 2022





كبار المسؤولين في الشركات



وأضافت بأنه بناء على اتجاهات التوظيف التي شوهدت في السوق، إضافة إلى الاستجابات للاستبيان المستخدم، تتوقع أن ترتفع الرواتب في المملكة بنسبة تزيد قليلا عن 3% في عام 2023.وأشارت إلى أنه لا يعتمد هذا الرقم فقط على البيانات التي جمعتها الشركة من خلال المسح الذي أجرته ولكن أيضا على اتجاهات التوظيف الأوسع التي شهدها السوق خلال العام الماضي.وأظهر التقرير أن 77% من الآراء المستطلعة آراؤهم قالوا إما أنهم حصلوا على زيادة في الأجر في 2022م أو لم يطرأ تغيير على أجرهم الشهري.وبينت 8% من هذه المنظمات أنها منحت زيادة في الأجور تزيد عن 10%، كمثال الشركات العاملة في قطاعات السيارات والبناء والاستشارات والخدمات المالية، وإدارة الاستثمار، والخدمات اللوجستية.ولضمان أعلى دقة ممكنة للمعلومات المتعلقة بالمكافآت لهذا العام، استطلعت شركة Cooper Fitch آراء كبار المسؤولين في الشركات عبر قطاعات متعددة.وكانت النسبة الأكبر من المستطلعين 28% المديرين، يليهم المهنيون العاملون في مجال الموارد البشرية 22% وكان (40%) من المديرين والمهنيين.