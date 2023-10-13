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صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات عالمية بارتفاع الأجور في المملكة أكثر من 3%

ارتفاع الاجور
ارتفاع الأجور في المملكة 3%
أ أ
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توقعت شركة كوبر فيتش للاستشارات ارتفاع الرواتب في المملكة بنسبة تزيد قليلا عن 3% خلال العام الحالي 2023م، مشيرة إلى استمرار التطوير والتنويع في الاقتصاد السعودي.اضافة اعلان
وقالت إن قطاع السيارات الكهربائية يعد مثالا رئيسا، مع الثقة في استمرار نمو السوق عالميا، حيث من المقرر أن تصبح المملكة موطنا لاثنين من أكبر مرافق تصنيع السيارات الكهربائية.


اتجاهات التوظيف في السوق

وأضافت بأنه بناء على اتجاهات التوظيف التي شوهدت في السوق، إضافة إلى الاستجابات للاستبيان المستخدم، تتوقع أن ترتفع الرواتب في المملكة بنسبة تزيد قليلا عن 3% في عام 2023.
وأشارت إلى أنه لا يعتمد هذا الرقم فقط على البيانات التي جمعتها الشركة من خلال المسح الذي أجرته ولكن أيضا على اتجاهات التوظيف الأوسع التي شهدها السوق خلال العام الماضي.


77% من العينة ارتفعت أجورهم في 2022

وأظهر التقرير أن 77% من الآراء المستطلعة آراؤهم قالوا إما أنهم حصلوا على زيادة في الأجر في 2022م أو لم يطرأ تغيير على أجرهم الشهري.
وبينت 8% من هذه المنظمات أنها منحت زيادة في الأجور تزيد عن 10%، كمثال الشركات العاملة في قطاعات السيارات والبناء والاستشارات والخدمات المالية، وإدارة الاستثمار، والخدمات اللوجستية.


كبار المسؤولين في الشركات

ولضمان أعلى دقة ممكنة للمعلومات المتعلقة بالمكافآت لهذا العام، استطلعت شركة Cooper Fitch آراء كبار المسؤولين في الشركات عبر قطاعات متعددة.
وكانت النسبة الأكبر من المستطلعين 28% المديرين، يليهم المهنيون العاملون في مجال الموارد البشرية 22% وكان (40%) من المديرين والمهنيين.

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