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توقعات خبراء الطقس: كتلة هوائية خريفية تؤثر على 6 مناطق

الطقس
الطقس كتلة هوائية خريفية
أ أ
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توقع خبراء الطقس، تعرض أجواء المملكة لكتلة هوائية خريفية تؤثر على 6 مناطق خلال الساعات القادمة.
وتفصيلا، أشارت الخرائط الجوية لمحاكاة حركة الكتل الهوائية إلى تأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة خلال الأيام المقبلة بأول كتلة هوائية خريفية تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة على 6 مناطق تؤدي إلى اعتدالا نسبيا في الأجواء.اضافة اعلان

كتلة هوائية خريفية


ومن المتوقع أن تندفع كتلة هوائية خريفية ذات درجات حرارة أبرد من معدلاتها المعتادة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لشمال المملكة بما فيها الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل تتسبب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء أكثر اعتدالا نهارا مع درجات حرارة في نهاية العشرينيات المئوية، ويطال أيضا هذا الانخفاض بشكل أقل القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

انخفاض الحرارة


أيضا من المتوقع أن تنخفض كذلك درجات الحرارة الليلية بشكل ملحوظ وتصبح الأجواء باردة نسبيا في المناطق الشمالية بحيث تقترب الصغرى من 15 درجة مئوية فقط وأقل في أجزاء من شمال المملكة، كما وتصبح لطيفة في أنحاء عدة من الوسطى.

طريف تتصدر

من جهته، قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودي الدكتور عبدالله المسند، إن طريف كمحافظة جاءت في المركز الأول، نهار أمس، في قائمة أبرد مدينة سعودية بـ25 درجة مئوية. وأشار إلى أن ما حققته طريف من صدارة في قائمة أبرد محافظة سعودية جاء بعد أن سيطرت مدن عسير على القائمة طوال فصل الصيف. وأوضح أن معظم المناطق تغادر فيها درجة الحرارة العظمى سقف الأربعينيات عدا المنطقة الشرقية.

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