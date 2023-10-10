توقعات بموعد اعتدال درجات الحرارة بالمملكة ومفاجأة سارة لسكان الرياض

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أعلن عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عن موعد اعتدال درجات الحرارة، على جميع مناطق المملكة





بداية من اليوم اضافة اعلان



آخر سهيل



وأوضح محلل الأرصاد، أن المركز يتوقع اعتدال درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة، بداية من اليوم، مشيرًا إلى أنها بالفعل بدأت خاصة في درجات الحرارة الصغرى.وأضاف خلال مداخلة مع برنامج اليوم، المذاع على قناة الإخبارية: "تشمل مناطق شمال المملكة، والشرقية والمناطق الوسطى في الرياض".وأشار إلى أن الأجواء في العاصمة الرياض، ستكون لطيفة خلال هذه الأيام، في ساعات المساء.قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إننا سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق خلال الـ 78 يوما المقبلة.وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس"، : تشمل 13 يوماً من آخر سهيل، و52 يوماً من الوسم، و13 يوماً من أول المربعانية "أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر".وتابع: نحن الآن نعيش في الأيام الأخيرة من موسم سهيل وخلالها تبدأ تنكمش الرطوبة على جميع السواحل والتي تشهد في كل يوم منها أجواء الفصول الأربعة.واستكمل : نعيش الخريف في آخر العصر، ونعيش الربيع في أول الصباح، والقيظ في عز الظهر، والبوادر الشتوية في آخر الليل.ولفت إلى أن المناطق الشمالية "طريف وعرعر وتبوك والجوف" وحائل والمناطق الجنوبية "الباحة وعسير وأبها" يشبون النار من باب الوناسة بآخر الليل.وأضاف أن أمطار الـ 78 يوماً المقبلة تعد الأفضل في العام على الإطلاق لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية.