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توقعات برياح شديدة سرعتها 49 كم / الساعة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساءً

رياح - اتربة
رياح شديدة
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نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله– من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.

رياح على المدينة المنورة:

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وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا للأمواج ورياحًا سرعتها من ( 40 - 49 ) كيلومترًا.
 وبيَّن المركز أن الحالة -التي تشمل محافظتي ينبع وبدر- تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 9مساءً.

أمطار على الباحة:


فيما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – أمس الثلاثاء- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي والمندق والمخواة وقلوة والقرى وبني حسن والحجرة وغامد الزناد.
وشملت أيضا عدداً من المراكز التابعة لها، وبعض منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .


أمطار جازان:


فيما هطلت مساء أمس أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛ شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومحافظات بيش، وصبيا، وهروب، والدائر بني مالك، وفيفا، والعيدابي، والريث، وأبو عريش.
كما شملت صامطة والطوال، والحرث، وأحد المسارحة، والدرب ،وضمد ،وعددا من المراكز والقرى التابعة لها.. جعلها الله سقا رحمة وبركة، وعَّم بنفعها أرجاء البلاد.

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