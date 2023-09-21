توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

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توقع محلل الطقس عادل قازنلي حالة من التقلبات الجوية على المملكة بداية الأسبوع المقبل بمشيئة الله.





تقلبات جوية الأسبوع المقبل اضافة اعلان



سماء غائمة



حركة الرياح السطحية



فيديو | محلل الطقس عادل قازنلي: المملكة ستشهد تقلبات جوية ملموسة الفترة القادمة

#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/degDderC5Q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023

وقال قازنلي، في اتصال هاتفي مع قناة "الإخبارية"، إنه من المتوقع حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار وكتل هوائية باردة وتدني في درجات الحرارة تبدأ من يوم الأحد المقبل.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزءالأوسط ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.