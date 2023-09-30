السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

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توقعات الطقس: تقلبات جوية على مكة والمدينة وصواعق رعدية في 14 محافظة بجازان

سحب رعدية -- الطقس - المملكة
طقس
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان
وأوضح أن الحالة تشمل أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.

سحب رعدية ممطرة:


 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس بجازان:


كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبين أن الحالة تقع على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 مساءً.

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