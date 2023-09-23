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توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات من البرد على مكة والمدينة.. ماذا عن باقي مناطق المملكة؟

هطول امطار وضباب
أمطار
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار على مكة والمدينة:

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وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران.


رياح نشطة وارتفاع الموج:


 في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
 تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين.
 يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وأما حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
أيضا يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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