توقعات الطقس: أمطار غزيرة وتساقط للبرد على 13 محافظة بجازان حتى الـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول. اضافة اعلان





أمطار غزيرة على جازان:

أمطار على مكة والمدينة:

وتشمل الحالة محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ9 مساءً.أيضا هطلت الليلة الماضية، أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، شملت محافظات الحرث، والعارضة، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وهروب، والعيدابي، وأبوعريش، والدرب، وصبيا.. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة .في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.