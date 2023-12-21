الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف وضباب بهذه المناطق

أمطار المملكة
أمطار رعدية على تبوك والجوف
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية.
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أمطار رعدية على تبوك والجوف

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

تكون الضباب على 4 مناطق

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
وتصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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