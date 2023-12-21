توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف وضباب بهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية.

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أمطار رعدية على تبوك والجوف



تكون الضباب على 4 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.وتصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.