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توفير 250 ألف فرصة عمل في إكسبو الرياض ومليون وظيفة خلال 2030

وزير السياحة احمد الخطيب
وزير السياحة أحمد الخطيب في جلسة (التقدم المتسارع في سوق العمل)
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أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن المملكة ستوفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها معرض إكسبو 2030 في الرياض.

توفير مليون وظيفة في 2030اضافة اعلان

وأشار الخطيب، في جلسة بعنوان (التقدم المتسارع في سوق العمل) ضمن جلسات المؤتمر الدولي لسوق العمل، أمس الأربعاء، إلى تدشين الإستراتيجية الوطنية للسياحية في 2019م.
وقال إن الأمر سيصعد بالناتج المحلي في هذا القطاع من 3% إلى 10% في 2030؛ ما يتطلب توفير مليون وظيفة إضافية بحلول 2030م، وفقًا لـ"عكاظ".
لافتاً الى رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة واستضافتها للجمعية العمومية القادمة للمجلس في ظل ثلاث أولويات؛ تتضمن استدامة الكوكب والبيئة، والتأكد من الوظائف المناسبة للإنسان والنمو السياحي والسفر ومضاعفة رقم الخدمات، والتأكد من أهمية الحفاظ على المكان في أي وجهة سياحية.
وأوضح أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8.5 مليار نسمة بحلول 2030م، مشيراً إلى رقمنة الكثير من الخدمات ومنها سوق العمل، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والتصنيع التي تمت رقمنتها منذ عقود طويلة، وهو ما أثر تأثيراً سلبياً على سوق العمل.

العودة إلى ما قبل الجائحة

وأضاف وزير السياحة أن "قطاع السفر والسياحة يمثّل 10% من سوق العمل العالمي، وكان يوظف 330 مليون وظيفة 2019 قبل الجائحة".
وأشار إلى أن خطوط الطيران والفنادق هي أكثر القطاعات تأثراً عالمياً؛ كونها فقدت 60 مليون وظيفة، قائلاً: "لقد عدنا إلى ما قبل الجائحة؛ وفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ولمجلس السياحة والسفر وهو أمر جيد".
وذكر أن القطاع السياحي عالمياً يوفر 10% من الوظائف في سوق العمل، لذا فهو من القطاعات المهمة للنمو في المستقبل، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بالعنصر البشري في القطاع السياحي؛ لكونه يلعب دوراً جوهريّاً ومحوريّاً في مشاركة الثقافات من مختلف الدول التي نسافر إليها.
وقال: "نحن في قطاع السياحة والسفر علينا أن نراقب الوظائف التي تفقد من القطاعات الأخرى، كما نعمل على الرفع بمهارات العالمين عبر الدورات التدريبية التي نقدمها لهم".

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