توفير 19 ألف وحدة سكنية عبر منصة جود الإسكان

أعلنت منصة جود الإسكان عن توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة.





نشكر @alwaleed_philan على جودهم الدائم الذي ساهم في العطاء المجتمعي عبر منصة #جود_الإسكان بتوفير أكثر من 19,000 وحدة سكنية تضمنت 100 ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة.#أصحاب_الجود pic.twitter.com/hrVK6RUor6 — منصة جود الإسكان (@joodeskan) February 13, 2024

تسجيل النساء المطلقات في جود الإسكان



تؤكد منصة جود الإسكان، أنه يمكن للنساء المطلقات التسجيل في المنصة والحصول على منتج الدعم السكني.

هذا و

وتستطيع النساء المطلقات الاستفادة من مبادرة دعم جود الإسكان والحصول على سكن ملائم، وفقا للشروط والأحكام وخطوات الحصول على الدعم كما يلي:





1. الدخول على رابط جود الإسكان "هنا الرابط".

2. الضغط على زر “خدمات المستفيدين”.

3. الضغط على “تأكيد الأهلية”.

4. تسجيل رقم الهوية

5. كتابة رقَم الجوال.

6. اضغط على أيقونة “الاستحقاق”.





توافر شروط الاستحقاق



وفي حال توافقك مع الشروط والتأكد من الاستحقاق، اتبع الخطوات التالية :1. اختار الجمعية الشريكة.2. اضغط على المدينة والمنطقة.3. النقر على “بحث”.4. حدد الجمعية التي ترغب في التسجيل بها.5. تواصل مع الجمعية التي حددتها.6. تتم عملية التسجيل بعد التواصل للحصول على الدعم السكني.وقبل أسابيع، أكدت منصة جود الإسكان، تحقيق أهداف حملتها الإعلامية تحت شعار "جودك مبرور"، لتوفير الدعم للأسر شديدة الحاجة للمسكن. استهدفت خلالها تقديم الدعم السكني للأسر شديدة الحاجة للمسكن، من خلال تحفيز عطاءات المحسنين من الأفراد والمؤسسات. إضافة إلى ودعم حالات تمليك المسكن، وتوفير قيمة الإيجارات، للأسر المستفيدة من المنصة في مختلف مناطق المملكة.





5500 أسرة تستفيد من دعم الإيجار



وساهمت منصة جود الإسكان منذ انطلاقها في زيادة أعداد المستفيدين، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من دعم التملك السكني، حتى الآن أكثر 6 آلاف أسرة.كما تجاوزت حالات دعم الإيجار أكثر من 5500 أسرة. وكانت التكلفة الإجمالية لدعم المستفيدين بلغت أكثر من 2 مليار ونصف ريال، استفاد منها أكثر من 50 ألف مستفيد. كما تواجدت منصة جود الإسكان في المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع أمانة العاصمة، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات لهم والقيام بدور إرشادي وخدمي. بالإضافة إلى توزيع عدد من المقتنيات والأدوات الشخصية. على حجاج بيت الله الحرام عند توافدهم على المشاعر المقدسة.أيضا، جهزت عدداً من المظلات وحقائب الظهر المعدة للتوزيع في أماكن متفرقة من المشاعر؛ ليتمكنوا من أداء نُسكهم بيسر وسلام. وقد انطلقت حملة "جودك مبرور"، بهدف إيصال رسالة المنصة المتمثلة في، تحفيز المجتمع أفراداً ومؤسسات لتقديم العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً خلال أيام عشر ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك.وفي شهر ذي الحجة، الماضي، أعلنت منصة جود الإسكان إطلاق حملتها الخيرية "جودك مبرور" بالتزامن مع العشر الأولى من شهر ذي الحجة.يأتي ذلك ضمن حملاتها الخيرية التي تركز على مبدأ الابتكار في العطاء الخيري، للحث على الجود وتحفيز تقديم العطاءات الخيرية إلى مستحقيها من الأسر الأشد احتياجًا في المملكة وتمكينها وتوفير المسكن الملائم لهم.





