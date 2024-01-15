تُوفّر 100 ألف وظيفة.. تفاصيل خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن خطتها لتطوير قطاع النفايات بالمملكة، والتي تتضمن إعادة تدوير تصل إلى 95%، بما يسهم في الناتج المحلي بـنحو 120 مليار ريال، اضافة اعلان





توفير 100 ألف وظيفة للمواطنين



استثمار 55 مليار في 65 مبادرة بقطاع البيئة



زراعة 50 مليون شجرة والمحافظة على 95 ألف هكتار



تطوير قطاع النفايات



وتحقق الخطة الاستدامة خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، وتوفير 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات وفق مستهدفات رؤية المملكة.جاء ذلك من خلال التقرير السنوي لأعمال وإنجازات الوزارة في 2023، مؤكدًا سعي منظومة البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعاتها كافة.وكشف التقرير عن خطة الوزارة فيما يخص الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحوي 65 مبادرة في القطاع تستثمر 55 مليار ريال.ويعاد حاليًا تدوير نسبة قليلة جدًا من النفايات في المملكة، حيث تسعى الخطة لزيادتها بشكل كبير لتحقيق التحول نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة.ويؤكد التقرير على نجاح منظومة الوزارة في الحفاظ على المساحات الطبيعية، حيث تمت زراعة أكثر من 50 مليون شجرة والحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار.1ـ إعادة تدوير تصل إلى 95 %.2ـ 20مليار ريال إسهام محلي.3ـ توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.4ـ 65 مبادرة تستثمر 55 مليار ريال.