الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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تُوفّر 100 ألف وظيفة.. تفاصيل خطة وزارة البيئة والزراعة والمياه

وزارة البيئة
وزارة البيئة والزراعة والمياه
أ أ
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن خطتها لتطوير قطاع النفايات بالمملكة، والتي تتضمن إعادة تدوير تصل إلى 95%، بما يسهم في الناتج المحلي بـنحو 120 مليار ريال، اضافة اعلان

توفير 100 ألف وظيفة للمواطنين

وتحقق الخطة الاستدامة خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، وتوفير 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات وفق مستهدفات رؤية المملكة.

استثمار 55 مليار في 65 مبادرة بقطاع البيئة

جاء ذلك من خلال التقرير السنوي لأعمال وإنجازات الوزارة في 2023، مؤكدًا سعي منظومة البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة في قطاعاتها كافة.
وكشف التقرير عن خطة الوزارة فيما يخص الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن إطارًا مؤسسيًا واضحًا يحوي 65 مبادرة في القطاع تستثمر 55 مليار ريال.

زراعة 50 مليون شجرة والمحافظة على 95 ألف هكتار

ويعاد حاليًا تدوير نسبة قليلة جدًا من النفايات في المملكة، حيث تسعى الخطة لزيادتها بشكل كبير لتحقيق التحول نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة.
ويؤكد التقرير على نجاح منظومة الوزارة في الحفاظ على المساحات الطبيعية، حيث تمت زراعة أكثر من 50 مليون شجرة والحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار.

تطوير قطاع النفايات

1ـ إعادة تدوير تصل إلى 95 %.
2ـ  20مليار ريال إسهام محلي.
3ـ توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
4ـ 65  مبادرة تستثمر 55 مليار ريال.

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