السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من سكني حول طرح أراضي جديدة اليوم

برنامج سكني
سكني
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تفاعل برنامج سكني مع سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد طرح الأراضي اليوم.

طرح الأراضي


وتساءل  المستفيد عن موعد الطرح وما إذا كان اليوم أم لا قائلا عبر حسابه على"إكس"؛ "هل اليوم السبت يتم طرح أراضي في ولي العهد؟اضافة اعلان


وردا على ذلك قال البرنامج : يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحه يمكنك الحجز في المخطط المناسب لك من خلال حسابك،

وحدات سكنية
في وقت سابق، أتاح برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، الحجز لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تيسيرًا لأهالينا المستفيدين من برنامج سكني ودعمًا لتسهيل رحلة التملك، نواصل الجهود بتقديم أقل هامش ربح على التمويل العقاري بنسبة 2.59٪ وإتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء".
وبالإمكان الحجر عبر الرابط التالي (اضغط هنا): 


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.




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