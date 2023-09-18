توضيح مهم من حساب المواطن حول علاقة وثيقة العمل الحر بالدعم الإضافي

أ أ

أكد حساب مواطن على أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم .

وقال حساب المواطن أنه يمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية. اضافة اعلان

جاء ذلك على الصفحة الرسمية لـ حساب مواطن في "إكس" ردا على استفسار جاء فيه: "هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟





المستفيدين من "تمهير"





حساب المواطن





المستهدفون من حساب المواطن



ألزم حساب المواطن، المستفيدين من برنامج "تمهير" بالإفصاح عن ذلك ضمن بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.وقال عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "غير ذلك"، وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.