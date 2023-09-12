توضيح مهم من توكلنا لتغيير رجل الجوال

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تفاعل تطبيق توكلنا مع تساؤلات واستفسارات بشأن تغيير رقم الجوال للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس خدمة المستفيدين "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية تغيير الجوال. اضافة اعلان



تغيير رقم الجوال



وأجاب تطبيق تولكنا، بقوله: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بك، يتطلب تغيير رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا تغييره أولاً في منصة أبشر ومن ثم تحديثه في تطبيق توكلنا من خلال: الخدمات العامة في صفحة تسجيل الدخول- تحديث رقم الجوال".



وكان تطبيق توكلنا قد أعاد التذكير بأهمية تحديث التطبيق إلى آخر إصدار للاستفادة من الخدمات.



جاء ذلك ردًّا على عدة شكاوى عبر منصة إكس بشأن عدم وجود تحديث لبعض بيانات المستفيدين بالبرنامج.



وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لتطبيق توكلنا: نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية- حسابي- تحديث البيانات.



مخالفات المحتوى الإعلامي



أيضا أوضح تطبيق توكلنا أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، يتيح توكلنا خدمات تقديم البلاغات الإعلامية.



استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية



وأوضح تطبيق توكلنا طريقة استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية والتي تتيح رفع بلاغات مخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي ومخالفة ضوابط الإعلانات من خلال تطبيق توكلنا خدمات.