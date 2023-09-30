السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

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توضيح مهم من تقويم التعليم حول توقف الاختبارات في جامعة الملك سعود

هيئة تقويم التعليم والتدريب
جامعة الملك سعود
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بشأن توقف الاختبارات في جامعة الملك سعود.

تغيير موقع الحجز:اضافة اعلان


وقال المستفيد: "السلام عليكم أنا سجلت اختبار في جامعة الملك سعود قدات جامعيين وفجأة بعد يومين من الحجز غيروا موقع الاختبار للملز من غير ما أعرف أحتاج إرجاع الموعد السابق".


وأضافت الهيئة: "حرصاً منا على تأديتك للاختبار في الوقت الذي حددته مسبقاً، ونظراً لتوقف أداء الاختبارات في مقر جامعة الملك سعود بشكل نهائي؛ فسيتم نقل المسجلين إلى المقر الجديد في الملز-حي الزهراء تدريجياً، وقد تم نقل اختبارك إلى المقر الجديد في نفس الموعد السابق".

وظائف بجامعة الملك سعود:


في وقت سابق، أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظيفة (موظف إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- حاصل على الدبلوم فأعلى في التخصصات الإدارية ويفضل (إدارة أعمال، إدارة عامة، سكرتارية، إدارة مكتبية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم.

- لا يشترط الخبرة (يفضل من لديهم خبرة سنة فأعلى).
- إجادة اللغة الإنجليزية (STEP : 75 ) (IELTS : 5) ) أو TOFEL (IBT : 51) (PBT : 466). 
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

المهام الوظيفية

- تنفيذ وتقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة أو القسم وخدمة التصوير عن الحاجة.
- تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج القسم وتسجيل وتتبع الاتصالات الواردة والصادرة.
- اعداد تقارير وتحليل البيانات الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية كما هو مطلوب.
- إدارة الجداول الزمنية التنفيذية وضمان اتخاذ الترتيبات اللوجستية للاجتماعات والزيارات الميدانية.
- ترتيب المكالمات الجماعية وجدولة الاجتماعات.
- إعداد تصاريح السفر وضمان أن جميع المواعيد أو الاجتماعات محجوزة بشكل صحيح.
- الرد على جميع المكالمات الواردة وتحويلها.
- إدارة الاستفسارات اليومية الروتينية والرجوع إلى الشخص المناسب لاتخاذ اجراءات فورية.
- طلب اللوازم المكتبية وطلب صيانة المعدات ومتابعتها.
- المساعدة في صيانة قاعدة البيانات ونظام الملفات الإلكترونية والنسخ الورقية.
- استلام وفحص وتسجيل وتوزيع وتحديد اولويات البريد الوارد الالكتروني والعادي.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).


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