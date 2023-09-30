توضيح مهم من تقويم التعليم حول توقف الاختبارات في جامعة الملك سعود

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بشأن توقف الاختبارات في جامعة الملك سعود.





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مرحباً محمد:

حرصاً منا على تأديتك للاختبار في الوقت الذي حددته مسبقاً، ونظراً لتوقف أداء الاختبارات في مقر جامعة الملك سعود بشكل نهائي؛ فسيتم نقل المسجلين إلى المقر الجديد في الملز-حي الزهراء تدريجياً، وقد تم نقل اختبارك إلى المقر الجديد في نفس الموعد السابق.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) September 30, 2023

وقال المستفيد: "السلام عليكم أنا سجلت اختبار في جامعة الملك سعود قدات جامعيين وفجأة بعد يومين من الحجز غيروا موقع الاختبار للملز من غير ما أعرف أحتاج إرجاع الموعد السابق".وأضافت الهيئة: "حرصاً منا على تأديتك للاختبار في الوقت الذي حددته مسبقاً، ونظراً لتوقف أداء الاختبارات في مقر جامعة الملك سعود بشكل نهائي؛ فسيتم نقل المسجلين إلى المقر الجديد في الملز-حي الزهراء تدريجياً، وقد تم نقل اختبارك إلى المقر الجديد في نفس الموعد السابق".في وقت سابق، أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظيفة (موظف إداري) في مقرها بمدينة (الرياض) لحملة الدبلوم فأعلى على النحو التالي:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- حاصل على الدبلوم فأعلى في التخصصات الإدارية ويفضل (إدارة أعمال، إدارة عامة، سكرتارية، إدارة مكتبية، إدارة مكاتب) أو ما يعادلهم.- لا يشترط الخبرة (يفضل من لديهم خبرة سنة فأعلى).- إجادة اللغة الإنجليزية (STEP : 75 ) (IELTS : 5) ) أو TOFEL (IBT : 51) (PBT : 466).- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.- تنفيذ وتقديم الدعم الإداري اليومي للإدارة أو القسم وخدمة التصوير عن الحاجة.- تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج القسم وتسجيل وتتبع الاتصالات الواردة والصادرة.- اعداد تقارير وتحليل البيانات الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية كما هو مطلوب.- إدارة الجداول الزمنية التنفيذية وضمان اتخاذ الترتيبات اللوجستية للاجتماعات والزيارات الميدانية.- ترتيب المكالمات الجماعية وجدولة الاجتماعات.- إعداد تصاريح السفر وضمان أن جميع المواعيد أو الاجتماعات محجوزة بشكل صحيح.- الرد على جميع المكالمات الواردة وتحويلها.- إدارة الاستفسارات اليومية الروتينية والرجوع إلى الشخص المناسب لاتخاذ اجراءات فورية.- طلب اللوازم المكتبية وطلب صيانة المعدات ومتابعتها.- المساعدة في صيانة قاعدة البيانات ونظام الملفات الإلكترونية والنسخ الورقية.- استلام وفحص وتسجيل وتوزيع وتحديد اولويات البريد الوارد الالكتروني والعادي.التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/3/1هـ (الموافق 2023/9/16م).