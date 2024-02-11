الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من الضمان الصحي بشأن حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية

التأمين الصحي
التأمين الصحي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر مجلس الضمان الصحي اليوم، توضيحًا مهمًا بشأن حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية.

حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزليةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن حدود ومنافع التأمين الصحي للعمالة المنزلية الذين يزيد عددهم على 4، يأتي ضمن من تشملهم وثيقة التأمين، على النحو التالي:
1 – الرعاية الأولية.
2 – الصحة العامة.
3 – الحالات الطارئة.

نسبة المشاركة بالدفع والتغطيات

وأضافت أن نسبة المشاركة بالدفع والتغطيات هي كالآتي:
100 ألف ريال خلال وتشمل:
- الاستشارة
- التحاليل
- الأدوية
- إعادة جثمان المتوفى

حدود منافع التغطية التأمينية  

وبين أن وثيقة التأمين الصحي تغطي كافة النفقات العلاجية عدا التحديدات والاستثناءات المشار إليها في الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي, وتكون التغطيات في حدود منافع الوثيقة الموحد.

منع الازدواج التأميني ويحدد تكاليف الاستشارة الطبية

ومنذ أن بدأ مجلس الضمان الصحي، في تحديث نظام الضمان الصحي لجميع المستفيدين، فقد قرر منع التحديث الجديد أي ازدواجية في التأمين، وذلك بهدف الحد من الهدر المالي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
وأوضح مجلس الضمان الصحي أنه من الشروط العامة لوثيقة الضمان الصحي عدم ازدواجية المنافع. وأضاف: إلغاء التأمين الازدواجي يعني عدم وجود تغطيتين تأمينيتين للمؤمن له نفسه.
وأشار إلى أن غير مسموح بازدواجية التأمين الصحي، ويلزم بأن يكون لكل مؤمن له "مستفيد" تأمين واحد فقط.

 الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبي

وحدد مجلس الضمان الصحي الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب، بحيث تتراوح تكلفة الاستشارة لدى الطبيب العام ما بين 100 ريال و150 ريالا، والأخصائي والاستشاري ما بين 200 و300 ريال، والتخصصات ذات الندرة وما في حكمها 400 ريال.
ويبلغ حجم المستفيدين من التأمين الصحي بالمملكة 11.462 مليون ألف مستفيد حتى الربع الثاني من العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات نشرة «ضمان» الصادرة عن مجلس الضمان الصحي.

الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبية:

- الطبيب العام من 100 ريال إلى 150 ريالا    

- الأخصائي والاستشاري من 200 إلى 300 ريال

- التخصصات ذات الندرة وما في حكمها 400 ريال

اقرأ أيضا

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحتفون بذكرى يوم التأسيس

خطوات التسجيل للحج لموسم 1445هـ للحجاج من داخل المملكة

بشرى لسكان جدة.. احصل على وظيفة الأحد المقبل

أخبار السعودية.. 4.3 مليار ريال من حساب المواطن وإجازتا الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس

تنبيه من الداخلية بخصوص هذا التصرف مع كاميرات المراقبة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مساند 8:02 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. مساند: 4 عوامل تحدد قيمة وتكلفة التأمين على العمالة المنزلية

العمالة المنزلية 3:53 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

طريقة وشروط إسقاط العمالة المنزلية آليا

مساند 8:00 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. هل يمكن نقل كفالة العامل حال انتهاء الإقامة؟ مساند يوضح

مساند 12:01 ص الجمعة، 26 يناير 2024

مساند يكشف عن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية