توضيح مهم من الضمان الصحي بشأن حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية

أ أ

أصدر مجلس الضمان الصحي اليوم، توضيحًا مهمًا بشأن حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية.





حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية



نسبة المشاركة بالدفع والتغطيات



حدود منافع التغطية التأمينية



منع الازدواج التأميني ويحدد تكاليف الاستشارة الطبية



الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبي



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن حدود ومنافع التأمين الصحي للعمالة المنزلية الذين يزيد عددهم على 4، يأتي ضمن من تشملهم وثيقة التأمين، على النحو التالي:1 – الرعاية الأولية.2 – الصحة العامة.3 – الحالات الطارئة.وأضافت أن نسبة المشاركة بالدفع والتغطيات هي كالآتي:100 ألف ريال خلال وتشمل:- الاستشارة- التحاليل- الأدوية- إعادة جثمان المتوفىوبين أن وثيقة التأمين الصحي تغطي كافة النفقات العلاجية عدا التحديدات والاستثناءات المشار إليها في الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي, وتكون التغطيات في حدود منافع الوثيقة الموحد.ومنذ أن بدأ مجلس الضمان الصحي، في تحديث نظام الضمان الصحي لجميع المستفيدين، فقد قرر منع التحديث الجديد أي ازدواجية في التأمين، وذلك بهدف الحد من الهدر المالي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.وأوضح مجلس الضمان الصحي أنه من الشروط العامة لوثيقة الضمان الصحي عدم ازدواجية المنافع. وأضاف: إلغاء التأمين الازدواجي يعني عدم وجود تغطيتين تأمينيتين للمؤمن له نفسه.وأشار إلى أن غير مسموح بازدواجية التأمين الصحي، ويلزم بأن يكون لكل مؤمن له "مستفيد" تأمين واحد فقط.وحدد مجلس الضمان الصحي الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب، بحيث تتراوح تكلفة الاستشارة لدى الطبيب العام ما بين 100 ريال و150 ريالا، والأخصائي والاستشاري ما بين 200 و300 ريال، والتخصصات ذات الندرة وما في حكمها 400 ريال.ويبلغ حجم المستفيدين من التأمين الصحي بالمملكة 11.462 مليون ألف مستفيد حتى الربع الثاني من العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات نشرة «ضمان» الصادرة عن مجلس الضمان الصحي.الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبية:- الطبيب العام من 100 ريال إلى 150 ريالا- الأخصائي والاستشاري من 200 إلى 300 ريال- التخصصات ذات الندرة وما في حكمها 400 ريال