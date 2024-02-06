توضيح مهم من الزكاة بشأن القوائم المالية المدققة

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تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها في منصة إكس، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن القوائم المالية المدققة. اضافة اعلان





هيئة الزكاة والقوائم المالية





جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ، هل على المؤسسات الفردية إصدار قوائم مالية من مكتب محاسبة؟ حتى ولو كانت إقراراتها الضريبية شهرية ولديها عمالة أكثر من ٥٠؟".



وأجابت الهيئة، بقولها: وعليكم السلام.. عزيزي العميل، للتوضيح لك، القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني، فلا يشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين







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وسائل التواصل مع الهيئة للإطلاع على التفاصيل



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