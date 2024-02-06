توضيح مهم من الزكاة بشأن القوائم المالية المدققة

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها في منصة إكس، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن القوائم المالية المدققة.
هيئة الزكاة والقوائم المالية
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ، هل على المؤسسات الفردية إصدار قوائم مالية من مكتب محاسبة؟ حتى ولو كانت إقراراتها الضريبية شهرية ولديها عمالة أكثر من ٥٠؟".
وأجابت الهيئة، بقولها: وعليكم السلام.. عزيزي العميل، للتوضيح لك، القاعدة العامة في اللائحة التنفيذية للزكاة ونظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لم تشترط وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني، فلا يشترط أن تكون القوائم المالية مدققة من محاسبين قانونيين
الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات شهر يناير
وفي وقت سابق، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 11 فبراير الجاري.
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) .
وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وسائل التواصل مع الهيئة للإطلاع على التفاصيلودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال
الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها
على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام
الأسبوع.
والتواصل من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).