الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة

الجوازات
الجوازات
أ أ
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تفاعل حساب الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن جواز السفر التالف للشغالة وطريقة تجديدة.

جواز سفر تالف:


وقال المستفيد: "عندي جواز تالف للشغالة وأبي أطلع بدل فاقد وش الإجراءات".اضافة اعلان

وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "يرجى التواصل مع سفارة بلد المستفيد للإفادة، علماً أنه في حال تم التجديد يتم إجراء نقل المعلومات عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل".

في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.

خروج وعودة أيام الجائحة

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للجوازات على منصة "إكس" ردا على استفسار مقيم سابق قال فيه: خرجت من المملكة بتأشيرة خروج وعودة أيام جائحة كورونا، ولم أستطع العودة، فمتى يمكنني العودة بتأشيرة جديدة؟
وتساءل المقيم أيضا عن: كيفية حساب الـ 3 سنوات ومتى تبدأ؟

تمديد تأشيرة مقيم من الخارج

وأكدت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد .
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حساب خدمة العملاء في منصة "إكس"، على سؤال مقيم استفسر بشأن مدى إمكانية تجديد التأشيرة من خارج المملكة.

تجديد هوية مقيم

وأجابت الجوازات بقولها: "في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل بإمكانك تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.
وفي وقت سابق، أكّدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.

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