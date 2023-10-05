توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة

جواز سفر تالف:



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خروج وعودة أيام الجائحة



تمديد تأشيرة مقيم من الخارج



تجديد هوية مقيم



تفاعل حساب الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن جواز السفر التالف للشغالة وطريقة تجديدة.وقال المستفيد: "عندي جواز تالف للشغالة وأبي أطلع بدل فاقد وش الإجراءات".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "يرجى التواصل مع سفارة بلد المستفيد للإفادة، علماً أنه في حال تم التجديد يتم إجراء نقل المعلومات عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل".في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري.جاء ذلك على الصفحة الرسمية للجوازات على منصة "إكس" ردا على استفسار مقيم سابق قال فيه: خرجت من المملكة بتأشيرة خروج وعودة أيام جائحة كورونا، ولم أستطع العودة، فمتى يمكنني العودة بتأشيرة جديدة؟وتساءل المقيم أيضا عن: كيفية حساب الـ 3 سنوات ومتى تبدأ؟وأكدت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد .جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حساب خدمة العملاء في منصة "إكس"، على سؤال مقيم استفسر بشأن مدى إمكانية تجديد التأشيرة من خارج المملكة.وأجابت الجوازات بقولها: "في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل بإمكانك تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.وفي وقت سابق، أكّدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.