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توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
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رد حساب العناية بالعملاء على تغريدة أحد المستفيدين بشأن سحب مستحقاته بعدما ترك وظيفته.

نظام التأمينات


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وقال الحساب : في نظام التأمينات يتم صرف الدفعة الواحدة للرجل/المرأة عند بلوغ المشترك سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.

في وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن نظام تبادل المنافع وتعريفه.

تعريف النظام


وقالت التأمينات إن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام يتيح للمشترك الخاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري وله مدة اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس ضم مدة اشتراكه في النظام الأول إلى مدة اشتراكه في 1/2.


حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفراد عائلة المتوفى المستحقين لصرف المعاش لعملاء نظام التأمينات، على النحو التالي: 

أرملة وأرمل المشترك 


- أرملة أو أرامل المشترك المتوفي وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الـ60 من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.


الوالدان والجد والجدة


- أب وأم المشترك المتوفي، اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
- جد وجدة المشترك المتوفي، اللذان كانا تحت إعانته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
- إخوة وإخوات المشترك المتوفي، الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.


أبناء وبنات المشترك



- أبناء المشترك المتوفي الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال سعودي، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.
- بنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهم حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود الـ3 آلاف ريال.
وعليكم السلام ورحمه الله و بركاته , مرفق اليكم توضيح لافراد العائلة المستحقين لصرف تعويضات وفاة مشترك ,نسعد بخدمتك . 



https://x.com/GosiCare/status/1703064603553333389?s=20

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