الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

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توضيح مهم من "الأمن البيئي" بشأن الكثبان الرملية

حطب محلى - مخالف - القوات الخاصة لأمن الطرق - الامن البيئي
الأمن البيئي
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قالت القوات الخاصة للأمن البيئي إن الكثبان الرملية من مكونات أراضي الغطاء النباتي، التي يحظر كل ما من شأنه الإضرار بها أو الاخلال بالتوازن الطبيعي فيها ومن ذلك حظر إشعال النار داخلها.اضافة اعلان

الكثبان الرملية:


وأضافت: "تشمل: المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية والمناطق الرطبة والمناطق السهلية, والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان والمناطق الساحلية، والجزر".

وأشارت إلى أن  القوات الخاصة للأمن البيئي تهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات وتجنب إشعال النار بغير مواضعها المحددة نظاماً.

الأمن البيئي:


في وقت سابق، شددّت القوات الخاصة للأمن البيئي، على المتنزهين بالمحافظة على مواقع التنزه وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها.

العقوبة:


وأكدت أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة للأنظمة، ويعرّض للعقوبة.

ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ضبط 4 مواطنين:


في وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (41) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض المدينة المنورة.

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي


وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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