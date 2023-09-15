الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر العرب

الحالة المدارية
الأرصاد الجوية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكد المركز الوطني للأرصاد على أنه يراقب المؤشرات الأولية لاحتمال تكون حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع القادم.
وقال المركز إن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة مباشرة.

 

تأثر المملكة المباشر بالأعاصير

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر توضيحًا، أمس الخميس، بشأن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير والزلازل والفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة من الوطن العربي.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم المركز إن كل ما يتداول من أخبار عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح ولا يتجاوز إلا الإثارة الإعلامية.
وأوضح أن المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله تعالى.
وشدد على ضرورة استقاء المعلومات حول هذا الأمر من خلال القنوات الرسمية وما يصدر عن المركز من نشرات وإنذارات التي تصدر على مدار الساعة.


انطلاق حملة "ما توقعت"

دشّن المركز الوطني للأرصاد، أمس الخميس، في مقره الرئيس بجدة، حملة "ما توقعت" الإعلامية لتوعية المجتمع بأهمية الأرصاد الجوية في حياتنا اليومية.


أهداف الحملة

وتأتي الحملة لضرورة متابعة حالة الطقس بشكل مستمر للوقاية من المخاطر الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة، بمشاركة 35 جهة حكومية وأهلية، بهدف:
 1 - زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية متابعة توقعات الطقس.
2 - توفير توجيهات ونصائح للتصرف السليم في حالات الطقس السيئ.
3 - فهم المخاطر الناتجة عن التغيرات الجوية المفاجئة، وتعزيز السلامة العامة من خلال التحذير من المخاطر الجوية المحتملة.


تعزيز ثقافة الاستعداد للتغيرات

وتسعى إلى تعزيز ثقافة الاستعداد للتغيرات الجوية المفاجئة، وبث روح التعاون والتكاتف في المجتمع لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات الجوية المفاجئة، والتشجيع على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الجوية لمتابعة التوقعات الجوية وتلقي التحذيرات المبكرة.
وتأتي أهمية الحملة كونها مبادرة تستخدم إستراتيجية التشويق لجذب الانتباه وزيادة الوعي بالمخاطر الطقسية، كما أن مشاركة المجتمع بجميع فئاته في هذه الحملة ستكون لها فوائد عديدة.

اقرأ أيضا

مطار الملك عبدالعزيز
4:17 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز أفضل مطارات المملكة لشهر أغسطس 2023

طقس الشرقية
3:15 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل التقلبات الجوية في الشرقية لها علاقة بإعصار دانيال؟ الأرصاد تجيب

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
2:45 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

بداية من اليوم.. العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث

خطيب المسجد النبوي
2:30 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

خطيب المسجد النبوي: بادروا أعماركم بأعمالكم وحققوا أقوالكم بأفعالكم (فيديو)

اقرأ أيضا

توضيح مهم لمستفيدي الضمان بشأن الحصول على دعم حساب المواطن

التجارة تفرض 9 ضوابط على التخفيضات في المتاجر الإلكترونية

اليوم.. انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

لحماية البيانات الشخصية.. "سدايا": تطلق حملة "اسأل قبل"

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح نشطة على مكة والباحة وهذه المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار مكة 4:55 م الخميس، 31 أغسطس 2023

شاهد.. بردية قوية تضرب محافظة هروب بمنطقة جازان

F4zY7trWwAAZPGv 12:47 م الخميس، 31 أغسطس 2023

"الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على هذه المحافظات بالرياض حتى الـ11 مساءً

درجات الحرارة 10:07 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

أمطار الطقس 8:54 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

إنذار أحمر حتى 11 مساءً.. تحذير لـ"الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

الطقس
1:29 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الزعاق يتوقع حالة الطقس في ربيع الأول لهذا العام.. أجواء معتدلة

مواقيت الصلاة
12:30 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الجمعة 30 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

وزارة الخارجية
11:36 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

المملكة توجه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021

النيابة العامة - الحراسات الامنية - حرس امنى - حرس خاص
11:01 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

خلال ساعة.. ضبط مروجين وأكثر من 100 كيلو جرام قات مخدر في جازان وخميس مشيط

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ريالات سعودية 2
4:25 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأول مرة.. سيولة اقتصاد المملكة تقفز إلى 2.68 تريليون ريال

مطار الملك عبدالعزيز
4:17 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

مطار الملك عبدالعزيز أفضل مطارات المملكة لشهر أغسطس 2023

الحالة المدارية
3:58 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر العرب

طقس الشرقية
3:15 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل التقلبات الجوية في الشرقية لها علاقة بإعصار دانيال؟ الأرصاد تجيب

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
2:45 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

بداية من اليوم.. العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث

حساب المواطن - الدعم الشهري
2:13 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

توضيح مهم لمستفيدي الضمان بشأن الحصول على دعم حساب المواطن