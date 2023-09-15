توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة بالحالة المدارية في بحر العرب

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أكد المركز الوطني للأرصاد على أنه يراقب المؤشرات الأولية لاحتمال تكون حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع القادم.

وقال المركز إن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة مباشرة.

تأثر المملكة المباشر بالأعاصير

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر توضيحًا، أمس الخميس، بشأن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير والزلازل والفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة من الوطن العربي. اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم المركز إن كل ما يتداول من أخبار عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح ولا يتجاوز إلا الإثارة الإعلامية.

وأوضح أن المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله تعالى.

وشدد على ضرورة استقاء المعلومات حول هذا الأمر من خلال القنوات الرسمية وما يصدر عن المركز من نشرات وإنذارات التي تصدر على مدار الساعة.





انطلاق حملة "ما توقعت"





أهداف الحملة





تعزيز ثقافة الاستعداد للتغيرات



دشّن المركز الوطني للأرصاد، أمس الخميس، في مقره الرئيس بجدة، حملة "ما توقعت" الإعلامية لتوعية المجتمع بأهمية الأرصاد الجوية في حياتنا اليومية.وتأتي الحملة لضرورة متابعة حالة الطقس بشكل مستمر للوقاية من المخاطر الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة، بمشاركة 35 جهة حكومية وأهلية، بهدف:1 - زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية متابعة توقعات الطقس.2 - توفير توجيهات ونصائح للتصرف السليم في حالات الطقس السيئ.3 - فهم المخاطر الناتجة عن التغيرات الجوية المفاجئة، وتعزيز السلامة العامة من خلال التحذير من المخاطر الجوية المحتملة.وتسعى إلى تعزيز ثقافة الاستعداد للتغيرات الجوية المفاجئة، وبث روح التعاون والتكاتف في المجتمع لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات الجوية المفاجئة، والتشجيع على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الجوية لمتابعة التوقعات الجوية وتلقي التحذيرات المبكرة.وتأتي أهمية الحملة كونها مبادرة تستخدم إستراتيجية التشويق لجذب الانتباه وزيادة الوعي بالمخاطر الطقسية، كما أن مشاركة المجتمع بجميع فئاته في هذه الحملة ستكون لها فوائد عديدة.