توضيح مهم لـ "حساب المواطن" بشأن إضافة المطلقة لتابعين وكيفية إرفاق المستندات

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كشف برانمج حساب المواطن، تنبيهًا مهمًا بشان إضافة المطلقة لتابعين وكيفية إرفاقها للمستندات المطلوبة.





إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة بحساب المواطن اضافة اعلان



تنبيه مهم من حساب المواطن



ماذا تعرف عن حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين أنه إمكان المطلقة إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".وأكد أنه في حال عدم وجود تابعين لابد من ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة حسابها "تفاصيل الطلب وإدارة المرفقات".وبين في الوقت نفسه، أنه في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزم المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه عن طريق حسابه كالآتي:1 - دراسة الأهلية.2 - أسباب عدم أهلية العائل.3 - تقديم اعتراض.4 - إرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.

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