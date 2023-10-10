توضيح مهم لـ"تقويم التعليم" بشأن صرف المكافآت المالية للاختبارات

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أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا حول موعد صرف المكافآت المالية للاختبارات.

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صرف المكافآت يستغرق مدة 3 أشهر



وكشف حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس"، أن صرف المكافآت المالية للاختبارات الورقية والرقمية يستغرق مدة زمنية ثلاثة أشهر كحد أقصى.جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: " تم تكليفي بمراقبة اختبارات جاهزية ورقي ولكن لم يتم صرف المكافأة".





آلية إعلان نتائج الاختبارات



وفي وقت سابق، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.وأوضحت أن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وأن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.وأشارت إلى أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.